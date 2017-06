FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HÖHER - Die wieder bessere Stimmung an der Wall Street dürfte am Mittwoch vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed den deutschen Aktienmarkt stützen. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,30 Prozent höher auf 12 803 Punkte. Weitere Anzeichen einer etwas nachlassende Wachstumsdynamik in China scheinen die Anleger zunächst nicht zu irritieren.

USA: - ERHOLUNG - Nach ihrem zweitägigen Rückschlag haben sich die US-Technologiewerte am Dienstag wieder gefangen. Der Dow Jones Industrial erreichte derweil sogar einen weiteren Rekordstand bei 21 332,77 Punkten. Die Anleger ließen sich von der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch also nicht von Käufen abhalten.

ASIEN: - GEMISCHT - An Asiens Börsen herrschte am Mittwoch eine durchwachsene Stimmung. Während Chinas Börsen schwächelten, nachdem jüngste Konjunkturdaten das Bild einer nachlassenden Wirtschaftsdynamik festigten, lag der japanische Markt zuletzt leicht im Plus.

DAX 12.764,98 0,59% XDAX 12.810,15 0,82% EuroSTOXX 50 3.557,87 0,39% Stoxx50 3.192,14 0,32% DJIA 21.328,47 0,44% S&P 500 2.440,35 0,45% NASDAQ 100 5.751,82 0,76% Nikkei 225 19921,38 0,11% (7:00 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - AUFWÄRTSTREND INTAKT - Die US-Notenbank dürfte heute zwar das Leitzinsband anheben, die Aussagen dürften aber nicht zu einer Forcierung der Zinsfantasien beitragen, schrieb die Experten der Helaba am Mittwoch. Vor diesem Hintergrund sollten sich die Belastungen für den Rentenmarkt in Grenzen halten, so ihr Fazit. Der Aufwärtstrendkanal bleibe intakt. Sie sehen den Bund-Future am Tage in einer Spanne von 164,30 bis 165,30.

Bund-Future 164,97 -0,09%

DEVISEN: - EURO BEI ÜBER 1,12 DOLLAR - Der Eurokurs hat sich bis zum Mittwochmorgen über der Marke von 1,12 US-Dollar eingependelt. Zuletzt kostet die Gemeinschaftswährung 1,1216 Dollar und damit in etwa so viel wie im späten Wall-Street-Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1217 (Montag: 1,1221) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1216 0,05% USD/Yen 110,08 0,01% Euro/Yen 123,46 0,07%

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gefallen. Sie knüpften damit an die Entwicklung vom Vortag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 48,28 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ging um 47 Cent auf 45,99 Dollar zurück.

