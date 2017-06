(Ausgefallenes Wort in der Überschrift ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wieder bessere Stimmung an der Wall Street dürfte am Mittwoch vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed den deutschen Aktienmarkt stützen. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,30 Prozent höher auf 12 803 Punkte. Weitere Anzeichen einer etwas nachlassende Wachstumsdynamik in China scheinen die Anleger zunächst nicht zu irritieren.

Am US-Markt hatten die Investoren am Tag vor der erwarteten Fortsetzung der Zinswende durch die US-Notenbank wieder zugegriffen und dem Dow Jones Industrial eine Bestmarke beschert. Zudem blieben die jüngst angeschlagenen Techwerte auf Erholungskurs. Deren deutliche Schwäche hatte die Anleger zwischenzeitlich spürbar verunsichert, zeigte sie die Anfälligkeit der Märkte.

Das Ereignis des Tages steht am Abend mitteleuropäischer Zeit mit der Fed auf der Agenda. Eine Zinserhöhung gilt als ausgemachte Sache. Wichtiger dürften daher Aussagen zum Abbau der nach der Finanzkrise durch milliardenschwere Wertpapierkäufe massiv angeschwollenen Bilanz werden./mis/das

ISIN DE0008469008

