Geht es nach den jüngsten Analystenstimmen, wird dies der Fall sein. Die Aktie des Logistikers konnte nämlich Ende letzter Woche positiv auf eine neuerliche Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 176 Franken reagieren. Wobei der zuständige Analyst von Kepler Cheuvreux vor allem darauf hinwies, dass Kühne + Nagel durch die fortschreitende Digitalisierung im Transportgewerbe in der Lage sein dürfte, seine Margen zu verbessern. Der Blick auf die derzeitigen Bewertungen dämpft allerdings ein wenig die Euphorie. Dennein geschätztes KGV für dieses Jahr von 25 reizt die aktuellen Wachstumsraten schon sehr stark aus, auch wenn das Unternehmen in den vergangenen Jahren stetiges Wachstum sowohl bei Umsatz als auch operativem Gewinn/Reingewinn vorweisen konnte. Grundsätzlich gilt:br/>

Wir halten Kühne + Nagel als langfristiges Investment für interessant, warten allerdings auf eine Konsolidierung/Korrektur. Diese am liebsten in den Bereich von 150 Franken, wo wir als Erstes ein Limit platzieren.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Zürcher Trend vom 16.06.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info