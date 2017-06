BONN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Restaurantkette Vapiano macht mit ihrem angekündigten Börsengang noch vor der Sommerpause Ernst. Die Aktien will Vapiano dabei zum Stückpreis von 21 und 27 Euro an den Mann bringen, wie Vapiano am Mittwoch mitteilte. Der endgültige Preis wird im Zuge eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Den ersten Handelstag peilt das Unternehmen für den 27. Juni im Prime Standard der Frankfurter Börse an.

Im Zuge einer Kapitalerhöhung um bis zu 4 Millionen Aktien sollen dem Unternehmen selbst dabei wie geplant rund 85 Millionen Euro zufließen. Die Alteigentümer wollen bis zu 4,3 Millionen Aktien auf den Markt bringen - einschließlich einer Mehrzuteilungsoption von rund 758 000 Aktien. Dadurch sollen sich nach dem Börsengang mehr als 30 Prozent der Papiere im Streubesitz befinden./stw/das

