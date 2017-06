Damit sollen Investitionen in das bestehende Immobilienportfolio sowie Zukäufe von Wohn- und Geschäftsliegenschaften in den Regionen Basel und Zürich finanziert werden, wie Swiss Finance & Property Investment am Mittwoch mitteilt. Das für die Massnahme erforderliche Kapital wurde anlässlich der Generalversammlung vom 12. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...