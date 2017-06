DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Feiertages Fronleichnam geschlossen.

TAGESTHEMA

Absolute Sicherheit gibt es an den Finanzmärkten zwar nie, aber eine Leitzinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte ist am Mittwoch so gut wie ausgemacht. Die Terminmärkte glauben mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bei ihrer zweitägigen Sitzung die Zinsen anheben wird. Doch wenn die Währungshüter über die nächste Sitzung hinausblicken, dann müssen sie einige unbequeme Fakten bedenken. Die Arbeitslosigkeit ist in den USA zwar gering, das gilt jedoch auch für das Lohnwachstum. Die Inflation steigt wieder langsamer. Die Konjunktur kommt nicht in Schwung. Und die Chancen auf kurzfristige Steuersenkungen und staatsfinanzierte Konjunkturmaßnahmen sind gefallen. Nicht nur Wirtschaftsdaten und Schlagzeilen, sondern auch die Märkte bescheinigen diesen trüben Ausblick. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind jüngst auf den niedrigsten Stand seit über einem halben Jahr gefallen. Anleiheinvestoren rechnen inzwischen offenbar mit einem geringeren Wachstum und weniger Inflation. Die Fed könnte weitere Zinsanhebungen und eine Verkleinerung ihrer Bilanz vorerst infrage stellen.

TAGESTHEMA II

In China hat die Industrieproduktion im Mai etwas stärker zugelegt als erwartet. Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent, während Volkswirte mit einem Zuwachs um 6,4 Prozent gerechnet hatten. Im April hatte der Anstieg ebenfalls bei 6,5 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat wuchs die Produktion im Mai um 0,51 Prozent nach 0,56 Prozent im Monat davor. Damit blieb die chinesische Industrieproduktion nach einem starken Jahresstart stabil. Die Investitionen in Fabriken, Gebäude und andere Sachanlagen außerhalb des ländlichen Raums kletterten in den ersten fünf Monaten um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das ist etwas weniger, als Volkswirte mit 9 Prozent erwartet hatten, und eine leichte Verringerung gegenüber der 8,9-prozentigen Zunahme der ersten vier Monate. Die Einzelhandelsumsätze wuchsen derweil im Mai wie schon im Vormonat um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 10,8 Prozent prognostiziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Evotec AG, HV

11:30 GB/Deutsche Börse AG, Investorentag mit Strategie-Update

12:00 GB/Air Berlin plc, HV

13:00 DE/Stratec Biomedical AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Edding AG Vz. 2,15 EUR GSW Immobilien 1,40 EUR Telefonica 0,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj -GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +19.400 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% -EU 11:00 Industrieproduktion April Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj -US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chefin Yellen, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 0,75% bis 1,00%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 NO/Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2024 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:00 SE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 1 Mrd SEK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 CH/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2045 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 3 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 2,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2037 im Gesamtvolumen von 1,0 bis 1.25 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2022 im Volumen von maximal 2 Mrd CZK Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von maximal 3 Mrd CZK Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2036 im Volumen von maximal 2 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.435,40 -0,11 Nikkei-225 19.922,51 0,12 Schanghai-Composite 3.130,88 -0,73 DAX 12.764,98 +0,59% DAX-Future 12.809,00 +0,83% XDAX 12.810,15 +0,82% MDAX 25.287,24 +0,55% TecDAX 2.275,56 +1,28% EuroStoxx50 3.557,87 +0,39% Stoxx50 3.192,14 +0,32% Dow-Jones 21.328,47 +0,44% S&P-500-Index 2.440,35 +0,45% Nasdaq-Comp. 6.220,37 +0,73% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,97% -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Ganz im Zeichen der Fed dürfte die Sitzung auch an den europäischen Börsen verlaufen. "Im Vorfeld sind ein paar Punkte Plus drin", sagt ein Händler. Die Rekordvorlagen von Dow oder Nasdaq dürften aber, wie schon in Asien, nicht eins zu eins umgesetzt werden. "Die Frage ist, ob die Fed bei ihrem Zinspfad bleibt", sagt ein Händler. Fest erwartet wird eine Zinserhöhung am Abend. Im Unterschied zum Markt geht die Fed aber bisher von fünf weiteren Zinserhöhungen bis Ende 2018 aus. "Sollte die Fed dabei bleiben und außerdem die Normalisierung der Bilanz thematisieren, dürften die Märkte verschnupft reagieren", so der Händler. Verlierer wären dann vor allem die Schwellenländerbörsen und Gold. Die Anleihen-Renditen dürften weltweit steigen, der Dollar dürfte fest gehen. Der Markt geht lediglich von ein bis zwei weiteren Zinserhöhungen bis Ende 2018 aus. Sollte die Fed ihren Pfad abschwächen, dürfte sich die Hausse weltweit fortsetzen.

Rückblick: Etwas fester - "Europäische Aktien bleiben vergleichsweise attraktiv", sagte ein Händler. Die Bewertung sei deutlich günstiger als in den USA, wo die hohe Bewertung als einer der Gründe für den jüngsten Rückschlag bei den Technologiewerten genannt wurde. Der größte Gewinner unter den Länderindizes war der ATHEX-20 in Athen. Er stieg um 1,7 Prozent, angeführt von den Bank-Aktien. Händler verwiesen darauf, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble für den Donnerstag eine Einigung über neue Hilfsprogramme erwartet. Der Index der Freizeit- und Reiseaktien hatte unter den Branchenindizes die Nase vorn, er gewann 1,5 Prozent. Der Index der Finanzdienstleister legte ähnlich stark zu. Hier zogen Deutsche Börse um 1,8 Prozent an.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Die Verlierer vom Wochenauftakt und damit die Technologiewerte standen auf der Gewinnerseite. Einer der stärksten Gewinner waren Bet-at-Home, die 7,3 Prozent zulegten, am Vortag aber 11,6 Prozent eingebrochen waren. Für Hypoport ging es um 5 Prozent aufwärts. Im TecDAX schossen Aixtron um gut 4 Prozent und Dialog Semiconductor um knapp 5 Prozent nach oben. Lufthansa kletterten um weitere 3 Prozent. Getrieben wurde der Kurs von den jüngst starken Verkehrszahlen des Unternehmens, aber auch von einer Kaufempfehlung durch die Credit Suisse. Eine Kaufempfehlung von Metzler trieb Salzgitter um 5,1 Prozent nach oben. Leoni gewannen dank eines erhöhten Kursziels durch Berenberg 4,6 Prozent. Und Bertrandt zogen um 6,5 Prozent an auf 87,75 Euro, nachdem Warburg die Aktie mit einem Kursziel von 100 Euro auf die Kaufliste genommen hatte. Positiv für Bayer werteten Händler einen erneuten Gerichtserfolg in den USA wegen Xarelto. Bayer stiegen um 1,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,4% auf 12.810 Punkte

Von einem erneut lebhaften Handel berichtete am Dienstagabend ein Händler. Vor allem in den Nebenwerten sei weiter "viel los" gewesen. Es habe allerdings keine kursbewegenden Unternehmensnachrichten gegeben.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 01:36 ET (05:36 GMT)

Fester - Nach zuletzt zwei Handelstagen mit teils heftigen Abgaben haben Technologiewerte an der Wall Street eine leichte Erholung verzeichnet. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 schlossen die Sitzung in der Folge auf Rekordständen. Analysten zeigten sich wenig erstaunt über die Käufe. Immerhin seien die Quartalsergebnisse aus dem Technologiesektor zuletzt stark ausgefallen, weshalb Investoren auf dem niedrigeren Niveau wieder zugegriffen hätten. Auch Finanzwerte wurden gekauft - gestützt auch durch die geplanten Maßnahmen zur Bankenregulierung durch die Trump-Regierung. Goldman Sachs legten um 1,0 Prozent zu, JPM stiegen um 0,3 Prozent. Vor allem Apple hatten zuletzt deutlich unter Abgabedruck gestanden. Die Titel legten nun um 0,8 Prozent zu. Mit einem Minus von 1,7 Prozent reagierten Merck & Co auf die Nachricht, dass sich eine Medikamentenstudie verzögern wird. GE gaben rund die Hälfte der Vortagesgewinne wieder ab und fielen um 1,7 Prozent. Stifel Nicolaus begrüßte die Ablösung von CEO Immelt nach 16 Jahren, warnte aber gleichzeitig davor, zeitnahe Veränderungen zu erwarten.

Eine starke Auktion 30-jähriger Treasurys sorgte am US-Anleihemarkt für eine Erholung von anfänglich leichten Verlusten. Die Rendite zehnjähriger US-Titel reduzierte sich um einen halben Basispunkt auf 2,21 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.23 Uhr EUR/USD 1,1216 +0,1% 1,1209 1,1211 EUR/JPY 123,44 +0,0% 123,38 123,30 EUR/CHF 1,0861 +0,0% 1,0859 1,0851 GBP/EUR 1,1365 -0,0% 1,1377 1,1354 USD/JPY 110,06 -0,0% 110,08 109,99 GBP/USD 1,2747 -0,0% 1,2753 1,2729

Am Devisenmarkt bewegten sich die Währungspaare in engen Spannen. Der Euro notierte nach einigem Auf und Ab im späten US-Handel mit 1,1207 Dollar in etwa auf dem Niveau des Vortages. Nach Ansicht der ING dürfte sich der Euro im Vorfeld der US-Zinsentscheidung weiter in einer engen Handelsspanne bewegen. Die Analysten sehen diese von 1,1150 bis 1,1250 Dollar. Es wird mehrheitlich mit einer weiteren Erhöhung gerechnet, was den Dollar jedoch nur noch marginal bewegen dürfte, da ein solcher Schritt bereits eingepreist sei, hieß es.

Der Dollar bewegt sich am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft zu Euro und Yen kaum. Die Rekordstände bei US-Aktien und die jüngste Schwäche des Greenbacks, speziell zum Euro, könnten der Fed erlauben, an ihrem Zinserhöhungspfad festzuhalten, heißt es im asiatischen Handel. Sollte sich die Fed zu einem solchen Schritt durchringen, dürfte dies den Dollar zumindest langfristig stützen. Sollte die Fed aber andeuten, zukünftig weniger Zinserhöhungen durchführen zu wollen, könnte dies den Greenback auch kurzfristig belasten, heißt es weiter.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,99 46,46 -1,0% -0,47 -19,0% Brent/ICE 48,31 48,72 -0,8% -0,41 -17,8%

Die Ölpreise zeigten sich volatil. Die Opec hatte in ihrem Monatsbericht mitgeteilt, dass ihre Ölproduktion im Mai gegenüber dem April um 1 Prozent gestiegen sei. Allerdings bewegten sich die saudischen Ölexporte aktuell in der Nähe eines 30-Jahrestiefs, wie mit den Daten der Saudi Aramco vertraute Personen sagten. "Entscheidend bleibt, wie die US-Schieferölproduzenten auf steigende Preise reagieren werden", so ein Analyst unter Verweis auf die jüngst ausgedehnte Fördermengenbegrenzung der Opec. WTI stieg zum US-Settlement um 0,8 Prozent auf 46,46 Dollar. Für Brent ging es um 0,9 Prozent auf 48,72 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.269,53 1.265,80 +0,3% +3,73 +10,3% Silber (Spot) 16,92 16,90 +0,1% +0,02 +6,2% Platin (Spot) 932,00 926,50 +0,6% +5,50 +3,1% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,0% +0,00 +3,2%

Der Goldpreis gab auch den fünften Handelstag im Folge nach. Die Aussicht auf eine erneute Zinserhöhung sorgte bei dem zinslosen Edelmetall für leichte Abgaben. Nachdem der Sprung über die Marke von 1.300 nicht gelungen sei, habe der Goldpreis Abwärtspotenzial. Auch ein Test des Anfang Mai gesehenen Niveaus von 1.220 Dollar sei möglich, so ein Teilnehmer. Die Feinunze verzeichnete zum US-Settlement ein Minus von 0,1 Prozent auf 1.269 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-INNENPOLITIK

Nach US-Präsident Trump hat auch Justizminister Sessions die Vorwürfe in der Russland-Affäre kategorisch zurückgewiesen. Den Verdacht, dass er an illegalen Absprachen mit Moskau beteiligt gewesen sein könnte, bezeichnete er in einem kämpferischen Auftritt im Senat als "schockierende und abscheuliche Lüge". Auch wies er den Vorwurf zurück, dass es beim Rauswurf von Ex-FBI-Chef James Comey mit unrechten Dingen zugegangen sein könnte.

BREXIT

Nach Ansicht der britischen Premierministerin May können die Verhandlungen über einen Brexit wie geplant in der kommenden Woche beginnen.

Die EU eröffnet eine neue Front im Tauziehen mit Großbritannien um die Folgen des Brexits. Die EU-Kommission legte ihre Vorschläge für die Zukunft der lukrativen Abwicklung von Finanzderivaten in der Londoner City vor. Demnach soll die Behörde die Befugnis bekommen, einen Teil des milliardenschweren Geschäfts mit auf Euro laufenden Wertpapieren aus der britischen Hauptstadt abzuziehen.

EU-FISKALPOLITIK

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hat sich auf lange Sicht für eine Vergemeinschaftung von Schulden in der Europäischen Union ausgesprochen. "Die EU-Kommission schlägt keine Euro-Bonds vor", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Langfristig könne man in einer vollständig integrierten Eurozone aber auch "über eine Vergemeinschaftung neuer Schulden sprechen". Moscovici machte deutlich, dass er einen größeren Beitrag Deutschlands für die EU erwartet.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Einen Monat nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich CDU und FDP auf eine Koalition geeinigt.

Rund fünf Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben sich die Spitzen von CDU, Grünen und FDP auf die Bildung einer Jamaika-Koalition verständigt.

UNIPER

Die Ratingagentur Scope hat erstmals eine Bonitätsnote für ein großes Energieunternehmen in Europa vergeben. Scope bewertet Uniper mit BBB+.

ALITALIA

Die insolvente italienische Fluggesellschaft Alitalia hat nun auch in den USA Konkurs angemeldet. Wegen unbezahlter Rechnungen drohte die Airline andernfalls den Zugang zum John F. Kennedy International Airport in New York zu verlieren.

UBER

Der Chef des umstrittenen US-Fahrtenanbieters Uber, Travis Kalanick, nimmt eine Auszeit. Er wolle sich während der Pause zu der Art von Chef entwickeln, "den diese Firma verdient und den Ihr verdient", schrieb er an die Mitarbeiter.

