Basel (awp) - Basilea hat mit Avir Pharma Inc. eine Vertriebsvereinbarung für seine Mittel Cresemba (Isavuconazol) und Zevtera (Ceftobiprol) in Kanada abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung erhalte das vollständig in Privatbesitz befindliche kanadische Unternehmen eine exklusive Lizenz zur Vermarktung der beiden Mittel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...