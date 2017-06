DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Absolute Sicherheit gibt es an den Finanzmärkten zwar nie, aber eine Leitzinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte ist am Mittwoch so gut wie ausgemacht. Die Terminmärkte glauben mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bei ihrer zweitägigen Sitzung die Zinsen anheben wird. Doch wenn die Währungshüter über die nächste Sitzung hinausblicken, dann müssen sie einige unbequeme Fakten bedenken. Die Arbeitslosigkeit ist in den USA zwar gering, das gilt jedoch auch für das Lohnwachstum. Die Inflation steigt wieder langsamer. Die Konjunktur kommt nicht in Schwung. Und die Chancen auf kurzfristige Steuersenkungen und staatsfinanzierte Konjunkturmaßnahmen sind gefallen. Nicht nur Wirtschaftsdaten und Schlagzeilen, sondern auch die Märkte bescheinigen diesen trüben Ausblick. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind jüngst auf den niedrigsten Stand seit über einem halben Jahr gefallen. Anleiheinvestoren rechnen inzwischen offenbar mit einem geringeren Wachstum und weniger Inflation. Die Fed könnte weitere Zinsanhebungen und eine Verkleinerung ihrer Bilanz vorerst infrage stellen.

TAGESTHEMA II

In China hat die Industrieproduktion im Mai etwas stärker zugelegt als erwartet. Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent, während Volkswirte mit einem Zuwachs um 6,4 Prozent gerechnet hatten. Im April hatte der Anstieg ebenfalls bei 6,5 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat wuchs die Produktion im Mai um 0,51 Prozent nach 0,56 Prozent im Monat davor. Damit blieb die chinesische Industrieproduktion nach einem starken Jahresstart stabil. Die Investitionen in Fabriken, Gebäude und andere Sachanlagen außerhalb der ländlichen Gebiete kletterten in den ersten fünf Monaten um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das ist etwas weniger, als Volkswirte mit 9 Prozent erwartet hatten, und eine leichte Verringerung gegenüber der 8,9-prozentigen Zunahme der ersten vier Monate. Die Einzelhandelsumsätze wuchsen derweil im Mai wie schon im Vormonat um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 10,8 Prozent prognostiziert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chefin Yellen, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 0,75% bis 1,00%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.436,10 -0,08% Nikkei-225 19.921,41 +0,11% Hang-Seng-Index 25.774,54 -0,30% Kospi 2.369,10 -0,24% Shanghai-Composite 3.132,07 -0,69% S&P/ASX 200 5.821,50 +0,84%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während die chinesischen Börsen leicht im Minus liegen, weil die Daten zu den Anlageinvestitionen mit Enttäuschung aufgenommen werden, erlebt die Tokioter Börse eine zaghafte Erholung, die von Kursgewinnen im Technologiesektor getragen wird. Kräftig nach oben geht es unterdessen in Australien. Hier stützen gute US-Vorgaben und die chinesische Industrieproduktion. Ansonsten warten die Anleger auf das Ergebnis der Fed-Sitzung am Mittwochabend. In Schanghai werden Aktien der zahlreichen Unternehmen verkauft, an denen der Versicherer Anbang Insurance größere Beteiligungen hält, nachdem Chairman und CEO Wu Xiachui laut Medienberichten verhaftet wurde. Zu den betroffenen Aktien gehören China State Construction Engineering, die um 3 Prozent nachgeben, und Gemdale mit minus 3,4 Prozent. In Taiwan werden Technologiewerte trotz guter US-Vorgaben verkauft. Largan Precision verlieren 2,1 Prozent und Taiwan Semiconductor 0,7 Prozent. Unter den Einzelwerten in Tokio verlieren Toshiba gegen den positiven Trend bei Technologiewerten 3,3 Prozent. Laut einem Bericht der Zeitung Asahi könnte Toshiba die Entscheidung für einen Käufer ihrer Chipsparte aufschieben. Ein anderer Medienbericht schürt derweil die Furcht vor einem Verlust der Börsennotierung: Die Zeitung Mainichi schreibt, Toshiba wolle bei den zuständigen Behörden die Verschiebung der Vorlage seiner Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr beantragen. Im übrigen japanischen Technologiesektor geht es für Kyocera dank guter Vorgaben der US-Branchenwerte um 2,4 Prozent nach oben. Rohm steigen um 1,3 Prozent. In Hongkong steigen China Railway Group nach einem positiven Analystenkommentar um 0,5 Prozent. Nomura rät Anlegern, die jüngsten Kursverluste zum Kauf zu nutzen.

US-NACHBÖRSE

Loxo Oncology haben am Dienstagabend im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com Kursverluste verbucht, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte, ohne deren Umfang zu beziffern. Mit dem Erlös soll die Entwicklung des Krebsmedikaments Larotrectinib vorangetrieben werden. Die Titel verloren 2,3 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.328,47 0,44 92,80 7,92 S&P-500 2.440,35 0,45 10,96 9,00 Nasdaq-Comp. 6.220,37 0,73 44,90 15,55 Nasdaq-100 5.751,82 0,76 43,64 18,26 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 826 Mio 951 Mio Gewinner 2.098 1.529 Verlierer 874 1.449 Unverändert 122 118

Nach zuletzt zwei Handelstagen mit teils heftigen Abgaben haben Technologiewerte am Dienstag an der Wall Street eine leichte Erholung verzeichnet. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 schlossen die Sitzung in der Folge auf Rekordständen. Analysten zeigten sich wenig erstaunt über die Käufe. Immerhin seien die Quartalsergebnisse aus dem Technologiesektor zuletzt stark ausgefallen, weshalb Investoren auf dem niedrigeren Niveau wieder zugegriffen hätten. Auch Finanzwerte wurden gekauft, gestützt auch durch die geplanten Maßnahmen zur Bankenregulierung durch die Trump-Regierung. Goldman Sachs legten um 1,0 Prozent zu, JP Morgan stiegen um 0,3 Prozent. Vor allem die Apple-Aktie hatte zuletzt deutlich unter Abgabedruck gestanden und insgesamt 6,4 Prozent eingebüßt. Die Titel legten nun um 0,8 Prozent zu. Mit einem Minus von 1,7 Prozent reagierte die Aktie von Merck & Co auf die Nachricht, dass sich eine Medikamentenstudie verzögern wird. Die Aktie von General Electric gab rund die Hälfte der Vortagesgewinne wieder ab und fiel um 1,7 Prozent zurück. Analyst Robert McCarthy von Stifel Nicolaus begrüßte die Ablösung von CEO Immelt nach 16 Jahren, warnte aber gleichzeitig davor, zeitnahe Veränderungen zu erwarten.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,21 -0,5 2,21 -23,7 30 Jahre 2,86 -0,4 2,87 -20,4

Eine starke Auktion 30-jähriger Treasurys sorgte am US-Anleihemarkt für eine Erholung von anfänglichen leichten Verlusten. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Papiere erstmals seit fünf Handelstagen wieder leicht zurück. Aber auch hier seien alle Blicke auf die US-Notenbank gerichtet gewesen, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Treasurys reduzierte sich um einen halben Basispunkt auf 2,21 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 11.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1217 +0,1% 1,1209 1,1214 +6,7% EUR/JPY 123,46 +0,1% 123,38 123,53 +0,4% EUR/GBP 0,8800 +0,1% 0,8790 0,8829 +3,2% GBP/USD 1,2747 -0,0% 1,2753 1,2702 +3,3% USD/JPY 110,06 -0,0% 110,08 110,17 -5,8% USD/KRW 1124,45 -0,3% 1127,42 1129,43 -6,9% USD/CNY 6,7963 -0,0% 6,7991 6,7973 -2,1% USD/CNH 6,7894 +0,0% 6,7870 6,7905 -2,7% USD/HKD 7,7985 +0,0% 7,7977 7,7989 +0,6% AUD/USD 0,7550 +0,2% 0,7536 0,7543 +4,6%

Am Devisenmarkt bewegten sich die Währungspaare in engen Spannen. Der Euro notierte nach einigem Auf und Ab im späten US-Handel mit 1,1207 Dollar in etwa auf dem Niveau vom Montag. Nach Ansicht der ING dürfte sich der Euro im Vorfeld der US-Zinsentscheidung weiter in einer engen Handelsspanne bewegen. Die Analysten sehen diese von 1,1150 bis 1,1250 Dollar. Es wird mehrheitlich mit einer weiteren Erhöhung gerechnet, was den Dollar jedoch nur noch marginal bewegen dürfte, da ein solcher Schritt bereits eingepreist sei, hieß es weiter.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,93 46,46 -1,1% -0,53 -19,1% Brent/ICE 48,24 48,72 -1,0% -0,48 -17,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 01:47 ET (05:47 GMT)

Die Ölpreise zeigten sich volatil. Die Opec hatte in ihrem Monatsbericht mitgeteilt, dass ihre Ölproduktion im Mai gegenüber dem April um 1 Prozent gestiegen sei. Allerdings bewegten sich die saudischen Ölexporte aktuell in der Nähe eines 30-Jahrestiefs, wie mit den Daten der Saudi Aramco vertraute Personen sagten. "Entscheidend bleibt, wie die US-Schieferölproduzenten auf steigende Preise reagieren werden", so ein Analyst unter Verweis auf die jüngst ausgedehnte Fördermengenbegrenzung der Opec. WTI stieg zum US-Settlement um 0,8 Prozent auf 46,46 Dollar. Für Brent ging es um 0,9 Prozent auf 48,72 Dollar nach oben.

Am Mittwochmorgen dominiert wieder Angst vor einem Überangebot den Ölmarkt und lässt die Preise nachgeben. Am späten Dienstag hat der US-Branchenverband API einen Anstieg der US-Ölvorräte gemeldet. Nun fürchten Anleger, dass die offiziellen Daten der US-Regierung am Mittwoch dies bestätigen werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.269,60 1.265,80 +0,3% +3,80 +10,3% Silber (Spot) 16,92 16,90 +0,1% +0,02 +6,2% Platin (Spot) 931,50 926,50 +0,5% +5,00 +3,1% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,2% +0,01 +3,3%

Der Goldpreis gab auch den fünften Handelstag im Folge nach. Die Aussicht auf eine neuerliche Zinserhöhung sorgte bei dem zinslosen Edelmetall für leichte Abgaben. Nachdem der Sprung über die Marke von 1.300 nicht gelungen sei, habe der Goldpreis Abwärtspotenzial. Auch ein Test des Anfang Mai gesehenen Niveaus von 1.220 Dollar sei möglich, so ein Teilnehmer. Die Feinunze verzeichnete zum US-Settlement ein Minus von 0,1 Prozent auf 1.269 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK / USA

Nach US-Präsident Donald Trump hat auch Justizminister Jeff Sessions die Vorwürfe in der Russland-Affäre kategorisch zurückgewiesen. Den Verdacht, dass er an illegalen Absprachen mit Moskau beteiligt gewesen sein könnte, bezeichnete er am Dienstag in einem kämpferischen Auftritt im Senat als "schockierende und abscheuliche Lüge". Auch wies er den Vorwurf zurück, dass es beim Rauswurf von Ex-FBI-Chef James Comey mit unrechten Dingen zugegangen sein könnte.

POLITIK / PANAMA / USA

Panamas Ex-Präsident Ricardo Martinelli bleibt nach seiner Festnahme in den USA vorerst in Haft. Wie die Justizbehörden im Bundesstaat Florida mitteilten, wurde Martinelli am Dienstag einem Richter entführt. Dieser ordnete zunächst eine Woche Untersuchungshaft an. Bei einer weiteren Anhörung am 20. Juni soll dann entschieden werden, ob eine Freilassung auf Kaution in Frage kommt. Martinelli war am Montagabend in seinem Haus nahe Miami festgenommen worden. Ihm droht die Auslieferung an Panama, wo er sich wegen Korruption und der Bespitzelung politischer Gegner vor Gericht verantworten soll.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 01:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.