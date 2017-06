Werbung

DZ BANK - DAX: Klare Signale lassen auf sich warten

Aktuell lässt sich weiterhin nur ein seitwärts gerichteter Handel erkennen. Im kurzfristigen Kontext ist ein Trendmarkt weder in der einen noch anderen Richtung vorhanden. Da ein Ausbruchsversuch nach oben in den letzten anderthalb Wochen bereits zweimal abgewürgt bzw. im Keim erstickt wurde, dürfte jeder weitere Versuch bis zum Beweis des Gegenteils zunächst mit Vorsicht zu genießen sein. Der "Dekadenzyklus", der vom Haupttrend her zwar noch bis Juli/August Rückenwind bietet, deutet aktuell eine letzte Verschnaufpause vor der finalen Hochsommerrally an, so dass sich der DAX auch von dieser Seite her mit einem potenziellen Ausbruch nach oben noch etwas Zeit lassen könnte.

