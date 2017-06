FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch vor einer erwarteten Zinsanhebung in den USA stabil gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1215 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1217 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte blicken die Anleger in Richtung USA. Dort trifft die Notenbank Federal Reserve ihren Zinsentscheid. Beobachter und Finanzmärkte rechnen fest mit einer abermaligen Anhebung des Leitzinses. Es wäre die zweite in diesem Jahr und die vierte seit Beginn der Zinswende Ende 2015. Zuvor hatte das Zinsniveau als Folge der schweren Finanzkrise 2008 jahrelang an der Nulllinie geklebt./bgf/jha/

