Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) preiste gestern einen Hypotheken Covered Bond (CB) mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS-5 BP (7J). Ebenfalls im CB-Segment erwarten wir in Kürze einen Hypotheken CB im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.) von der Deutsche Hypothekenbank. Angedachte Laufzeit ist 8 Jahre. Die Leeds Building Society beginnt am 19. Juni mit Investorenmeetings für ihren EUR 500 Mio. CB. Italiens Finanzminister Padoan äußerte sich zur Lage der beiden Institute Popolare di Vicenza und Veneto Banca. Laut dessen Aussagen ist eine Lösung für die beiden Banken in Reichweite. Ebenfalls schloss er erneut eine Beteiligung von Senior Gläubigern bzw. Despositen aus. Die spanische Red Electrica de Espana stockte eine 2026 fällige Anleihe um EUR 200 Mio. auf EUR 500 Mio. auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...