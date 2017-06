Knapp zwei Wochen ist es her, da startete Snapchat den Verkauf seiner Videobrille "Spectacles" in Europa. Unser Autor hat sich mal angeschaut, wie es sich mit dem Blick durch die vernetzte Brille lebt.

Erst lacht der Mensch auf der gegenüberliegenden Straßenseite und zeigt auf das grell türkisfarbene Plastikding auf meiner Nase, dann wird er deutlich: "Junge, was ist los mit dir?" Ehrlicherweise frage ich mich das mittlerweile auch.

Das Ding ist die Brille "Spectacles" des Video- und Bildschnipsel-Dienstes Snapchat. Es ist das erste Produkt des dahinter stehenden Konzerns Snap, das den Anspruch unterstreichen soll, eine "Camera Company" zu sein. Mit dieser Bezeichnung ist das Unternehmen Anfang März an der Börse gestartet. Nach geplatzter Euphorie, roten Zahlen und einem Aktienkurs, der meist nur noch knapp über dem ursprünglichen Ausgabepreis liegt, setzen Anleger und auch der Konzern jetzt auch auf den Erfolg eben jener lustigen Brille, die ich eine Woche auf der Nase trage. Zu Recht?

Ein Geständnis vorab: Es gibt Tage, da fühle ich mich mit meinen 30 Jahren ziemlich alt. Das passiert zum Beispiel garantiert dann, wenn ich die Snapchat-App öffne - drei Minuten Hin- und Hergewische später habe ich immer noch nicht wirklich verstanden, was ich da machen soll und gebe entnervt auf. Noch schlimmer war es unlängst in Berlin, als eine Gruppe Jugendlicher sich laut lachend Snaps hin und her schickte.

Als ich meine "Spectacles" in den Händen halte, habe ich all diese Gedanken im Hinterkopf. Aber ich verdränge sie, zu groß ist die Neugier ...

