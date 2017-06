Die Kräfteverhältnisse in Großbritannien wurden neu geordnet. Nach der Parlamentswahl braucht die konservative Regierung nun einen Bündnispartner, um überhaupt weiterregieren zu können. Und dieses neue Bündnis ist gut für Großbritannien und für die Europäische Union. Es steigen die Chancen für einen "Soft Brexit".

Theresa May ist die große Verliererin der Parlamentswahl in Großbritannien. Im April hatte sie vorgezogene Neuwahlen ausgerufen - mit einem laut damaligen Umfragen sehr komfortablen Vorsprung für ihre Partei und ausgezeichneten Zustimmungswerten für sich selbst. Ein Erdrutschsieg wurde ihr prophezeit. Doch es kam anders: Die Tories sind zwar die stärkste Kraft geblieben. Aber ihre absolute Mehrheit haben sie verloren.

Nach dieser Wahlschlappe haben sich die Konservativen nun grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit der nordirisch-konservativen Partei DUP (Democratic Unionist Party) geeinigt. Es scheint, dass die DUP eine Minderheitsregierung von May unterstützen wird. Diese Unterstützung werden die Tories jedoch nicht kostenlos bekommen. Die Forderungen der DUP werden sich dabei sehr auf die Belange von Nordirland ausrichten. Was das politische Gleichgewicht in Großbritannien insgesamt und speziell in Nordirland stören könnte.

Der große Gewinner der Unterhauswahl ist der Chef der Labour-Party Jeremy Corbyn. Als für die meisten Briten nicht wählbarer, schwacher Anführer einer zerstrittenen Partei angetreten, konnten er und Labour deutlich Sitze im Parlament gegenüber 2015 hinzugewinnen. Der Erfolg von Corbyn und der Labour-Party wurde durch eine große Unterstützung der jüngeren Wählerschichten getragen. Der konsequent ...

