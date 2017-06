Novo Nordisk (WKN:A1XA8R) ist eines der erfolgreichsten Unternehmen Europas und war bisher über die lange Frist eine sehr profitable Investition für geduldige Anleger.



Das Unternehmen ist der führende Insulinhersteller, aber was passiert, wenn das Kerngeschäft plötzlich wegbricht? Das Risiko könnte größer sein, als es viele derzeit denken.

Wieso Novo Nordisk so wenig diversifiziert ist

Novo Nordisk hat eine große Stärke und zwar sein Geschäft mit dem Insulin. Weltweit vertrauen Millionen Kunden und Ärzte auf die Produkte des dänischen Unternehmens, vor allem da sie eine besonders hohe Qualität aufweisen. Novo Nordisk betont außerdem bei jeder Gelegenheit, dass ihm das Wohl der Patienten am wichtigsten ...

