Die Aktie von Leoni hat ihre Konsolidierung knapp über der 90-Tage-Linie beendet und im Anschluss wieder mächtig aufgedreht. Für den Kursanstieg gibt es gleich mehrere Gründe: Zum einen hat Leoni-Vorstand Dieter Bellé am 12. Juni ein Zeichen gesetzt und 1.499 Aktien von Leoni zu einem Preis von 49,90 Euro gekauft. Das entspricht einem Gegenwert von 73.347 Euro. Bellé sollte wissen, wie es um die Geschäfte von Leoni in den nächsten Monaten bestellt ist.Positive Studien treiben die AktieDarüber hinaus hat die Privatbank Berenberg die Leoni-Aktie zum Kauf empfohlen. Das Kursziel hat Analyst Fei Teng 60 auf 65 Euro angehoben. Der Autozulieferer könnte von 2020 an beim Wachstum positiv überraschen, schrieb Fei Teng in einer Studie vom Dienstag. Teng verwies auf den jüngsten und anhaltenden Auftragseingang im Bereich der Elektromobilität. Zudem könnte sich der Gewinn auf kurze Sicht erholen, begründete der Experte sein höheres Kursziel.Viele Experten sehen in Leoni einen Profiteur der Elektromobilität.

