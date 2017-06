Bern - Die Fondazione Corippo wird für ihr Hotel-Projekt Albergo Corippo mit dem Hotel Innovations-Award 2017 ausgezeichnet. GastroSuisse und die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH) ehren mit dem Innovationspreis das Projekt mit Modellcharakter, welches in seiner Art einzigartig in der Schweiz ist. Ein Hotelbetrieb soll dazu beitragen, das Leben in der kleinsten Gemeinde der Schweiz zu erhalten und neue Wertschöpfung zu generieren.

"Das Projekt Albergo Corippo steht exemplarisch für die Zukunftstrends in der Hotellerie: Authentizität, Regionalität und ein ganzheitlicher Ansatz bei der Vermarktung einer Destination", würdigt Casimir Platzer, Präsident von GastroSuisse, das innovative Hotel-Konzept. "Für den Tourismus im alpinen Raum, der aktuell vor grossen Herausforderungen steht, hat das Konzept Albergo ...

