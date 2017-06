Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts004/14.06.2017/08:15) - "Trail of Treasures" ist von einem Indie-Entwickler-Team aus Wien in über einem Jahr intensiver Arbeit produziert worden und ist ab jetzt kostenlos zum Download im App Store und auf Google Play erhältlich. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Abenteurers, der nicht nur als Schatzsucher, sondern auch als Händler und Bastler tätig ist. Um Entdeckungsreisen zu finanzieren, sucht man in der Umgebung nach Ressourcen wie Pilzen, Fischen, Holz und Weizen. Diese kann man auf einem Markt verkaufen oder sie für Ausrüstung und Essen verwenden. Verdiente Münzen werden in Schatzkarten investiert, die den Weg zu den begehrtesten Schätzen und wertvollsten Edelsteinen weisen. Wer bringt es dabei auf die eindrucksvollste Schatzsammlung? Hier kommt echtes Muskelschmalz zum Einsatz: Die Energie für die Ausrüstung wird aufgeladen, indem die Spieler sich auch tatsächlich in der echten Welt bewegen. Eine gute Motivation für sammelfreudige Couchpotatoes, wieder einmal einen ausgedehnten Spaziergang zu unternehmen: denn die Position der Spielfigur wird - genau wie bei Pokémon Go - ausschließlich über GPS gesteuert. Die Spielwelt leitet sich von einer Karte der tatsächlichen Umgebung ab. Schätze und Ressourcen werden in Echtzeit aus realen Terraindaten generiert. So findet man zum Beispiel Fische nur in Gewässern und Holz nur auf Grünflächen. Somit muss man sich schon ordentlich auf die Beine machen, um seine Sammlung zu vervollständigen und in den Highscores ganz vorne mit dabei sein zu. "Wir arbeiten bereits intensiv an Erweiterungen, um zum Beispiel mit einer Gruppe von Freunden gemeinsam oder um die Wette auf Schatzsuche zu gehen - wir haben noch viele Ideen, aber natürlich wird auch das Feedback der Spieler stark in kommende Updates einfließen", so Entwickler Maitreya Grün zu den Zukunftsplänen des Trail of Treasures-Team. App Store https://itunes.apple.com/at/app/trail-of-treasures/id1164099529?mt=8 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodsworld&hl=de Trail of Treasures-Homepage http://trail-of-treasures.com (Ende) Aussender: Trail of Treasures Ansprechpartner: Maitreya Grün Tel.: +43 660 599 655 1 E-Mail: maitreya.gruen@gmail.com Website: www.trail-of-treasures.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170614004

