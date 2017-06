Das Cloud-Geschäft brummt und treibt das Wachstum beim Software-Unternehmen SAP. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie der im DAX notierten Software-Schmiede vor.

Cloud heißt das Zauberwort. Cloud Computing bietet eine einfache Möglichkeit des Zugriffs auf Server, Speicher, Datenbanken und eine umfassende Auswahl von Anwendungen über das Internet. Cloud Computing ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten aktuellen Trends in der Informationstechnologie. Mittendrin statt nur dabei in der Cloud: SAP. "Wir haben unser schnelles Wachstum in der Cloud fortgesetzt und bei den New Cloud Bookings einen Zuwachs von 49 Prozent erzielt", äußerte sich SAP-Finanzvorstand Luka Mucic bei Bekanntgabe der Zahlen nach dem ersten Quartal. "Dieser herausragende Erfolg ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir mit unseren Entscheidungen, in zukünftiges Wachstum zu investieren, richtig liegen. Wir sind ...

