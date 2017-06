FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch wie auch viele andere Staatstitel im Euroraum zunächst nur wenig bewegt. Am Markt hieß es, vor dem Zinsentscheid der US-Zentralbank am Abend hielten sich die Anleger eher zurück. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen faktisch unverändert bei 164,97 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,26 Prozent.

Zur Wochenmitte blicken die Anleger in Richtung USA. Dort trifft die Notenbank Federal Reserve ihren Zinsentscheid. Beobachter und Finanzmärkte rechnen fest mit einer abermaligen Anhebung des Leitzinses. Es wäre die zweite in diesem Jahr und die vierte seit Beginn der Zinswende Ende 2015. Zuvor hatte das Zinsniveau als Folge der schweren Finanzkrise 2008 jahrelang an der Nulllinie geklebt./bgf/jha/

