Die Aktie von Mologen präsentiert sich derzeit sehr volatil: Während das Papier in den vergangenen zwei Wochen 12% an Wert eingebüßt hat, können sich Anleger seit Jahresauftakt immer noch über einen massiven Kursgewinn in Höhe von 155% freuen. Mologen ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit speziellen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der...

Den vollständigen Artikel lesen ...