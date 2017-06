Lausanne - Der Kickstart Accelerator lanciert in Zusammenarbeit mit der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ein sechstes Vertical. Das firmenübergreifende Startup-Förderprogramm bietet in Lausanne ein EdTech Vertical an. Das neue, speziell für Startups im Bereich Bildungstechnologie entwickelte Acceleration-Programm wird von venturelab betrieben und ist im kürzlich gestarteten EdTech Collider im EPFL Innovation Park (EIP) in Lausanne beheimatet. Der Accelerator heisst die zehn vielversprechendsten internationalen und Schweizer Startups aus dem Bereich der Bildungstechnologie willkommen.

Startups können sich ab sofort bewerben

Die Anmeldung für den neuen EdTech Bereich ist ab heute geöffnet. Internationale und Schweizer Startups mit einem vielversprechenden Prototyp innerhalb der Bildungstechnologie können sich bis zum 10. Juli bewerben. Die ausgewählten Startups werden von September bis November 2017 nach Lausanne eingeladen. Sie erhalten Stipendien in Höhe von CHF 10.000, Platz in einem Coworking-Space im EdTech Collider sowie Zugang zu einem breiten Netzwerk von Investoren, Experten, Mentoren und Geschäftspartnern. Darüber hinaus haben sieben Startups die Chance, in einem Pitching-Wettbewerb am Ende des Programms bis zu CHF 25.000 zu gewinnen.

Mit der Einführung des EdTech Verticals ist der Kickstart Accelerator neben Zürich und Basel (Bereich HealthCare in Zusammenarbeit mit BaseLaunch) neu auch in der Westschweiz aktiv. Damit macht das Zero-Equity Programm einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg, der grösste Startup-Accelerator in Europa zu werden.

Die Bildungstechnologie erlebt einen Boom

Der Bildungsbereich durchläuft in den kommenden Jahren eine drastische technologische Entwicklung. In Sachen Bildung und Innovation ist die Schweiz führend. Sie bietet damit ein einzigartiges Umfeld, um die nächste Generation einflussreicher EdTech-Startups zu fördern. Im Herzen der florierenden Startup-Community auf dem EPFL-Campus profitieren die ausgewählten Startups von einem strukturierten Paket aus einzigartigen Fördermassnahmen und können so die Entwicklung ihres Unternehmens vorantreiben.

Lausanne ist ein blühendes EdTech-Zentrum

