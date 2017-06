Frankfurt am Main (ots) - Der Umsatz von Robotik und Automation in Deutschland wird 2017 um 7 Prozent wachsen. Damit setzt sich ein Höhenflug fort, der nach der Wirtschaftskrise das siebte Jahr in Folge anhält. Der Branchenumsatz hat sich seither mehr als verdoppelt. Bis 2040 wird die Wirtschaft in Deutschland jedoch mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert: Die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte sinkt um 10 Millionen Menschen - das ist mehr als die Einwohnerzahl der Schweiz.



"Deutsche Robotik und Automation auf Rekordkurs" - Aktuelle Zahlen und Marktentwicklung - Branchen- und Technologietrends - Blick in die Zukunft: Arbeitsmarkt



