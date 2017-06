Die Erlangung einer Umweltgenehmigung im Bergbau ist eines der komplexesten und umfangreichsten Aufgaben für ein Unternehmen, aber auch eines der wichtigsten für eine geplante Produktion. So auch für Australian Vanadium Ltd. (ASX: AVL; ISIN: AU000000AVL6; WKN: A2ABRH), das die Entwicklung des Topprojektes Gabanintha zügig in Richtung Finanzierung und Produktionsentscheid vorantreibt. Abb: Lage des Vanadiumprojektes von Australian Vanadium, Quelle: Australian Vanadium Wie das Unternehmen am 13.Juni 2017 mitteilt, ist der erste saisonale Teil der Faunastudie abgeschlossen worden. Der zweite Teil wird nach Ende der Regenperiode im September 2017 erfolgen. Parallel dazu wurde auch der erste Teil der Florastudie abgeschlossen. Auch hier erfolgt die zweite...

