Zürich - Die SBB erweitert heute ihre Mobile App um einen Fahrplan, mit dem man in Mundart kommunizieren kann. In einem sechsmonatigen Pilotprojekt können Preview-App-User Verbindungsabfragen via Sprachinput in ihrem Dialekt tätigen. Basis ist die eigenentwickelte Sprachanalyse-Lösung der Spitch AG, die Schweizerdeutsch mit seinen vielen lokalen Dialekten versteht.

«Vo Züri HB uf Bärn Bümpliz» - SBB-Kunden können Fahrplanauskünfte ab heute in der Preview-Version der Mobile App mündlich abfragen. Sprachdienst-gebundene Applikationen konnten bis anhin keine Sprachinputs in Schweizerdeutsch verstehen, geschweige denn verarbeiten. Die eigenentwickelte Sprachanalyse-Lösung der Spitch AG versteht Dialekt und ist neu in der Preview-Version der SBB Mobile App implementiert. Die Spitch-Sprachanalyse basiert auf einer selbstlernenden Technologie, welche mündliche Eingaben in Echtzeit erkennt, analysiert und versteht.

Die Verbindungsabfrage über Sprachinput in Schweizerdeutsch macht es möglich, dass App-Nutzer mit einem einfachen «von A nach B» ihre Fahrplanauskunft bekommen. Das ist bequem und sehr schnell - die Spracheingabe macht Tippen ...

