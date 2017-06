Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Teuerung im Mai abgeschwächt

Nach dem Anziehen der Teuerung im April hat sich der Inflationsdruck in Deutschland im Mai wieder etwas abgeschwächt. Die Jahresteuerung lag bei 1,5 Prozent nach 2,0 Prozent im Vormonat und 1,6 Prozent im März, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Das ist die niedrigste Rate seit November 2016. Im Monatsvergleich sanken die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent, nachdem sie im April unverändert geblieben waren. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufigen Schätzungen vom 30. Mai.

May: Brexit-Verhandlungen können nächste Woche beginnen

Nach Ansicht der britischen Premierministerin Theresa May können die Verhandlungen über einen Brexit wie geplant in der kommenden Woche beginnen. May sagte nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris: "Der Zeitplan für die Brexit-Verhandlungen bleibt in Kraft." Nach dem Verlust ihrer Mehrheit bei der vorgezogenen Unterhauswahl vergangene Woche steht May derzeit massiv unter Druck. Bisher war vereinbart, dass die Gespräche zwischen London und Brüssel am kommenden Montag aufgenommen werden sollen. Wegen der noch ausstehenden britischen Regierungsbildung war zuletzt aber fraglich, ob der Fahrplan eingehalten werden kann.

Moscovici will Schulden in der EU auf lange Sicht vergemeinschaften

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hat sich auf lange Sicht für eine Vergemeinschaftung von Schulden in der Europäischen Union ausgesprochen. "Die EU-Kommission schlägt keine Euro-Bonds vor", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Langfristig könne man in einer vollständig integrierten Eurozone aber auch "über eine Vergemeinschaftung neuer Schulden sprechen". Moscovici machte deutlich, dass er einen größeren Beitrag Deutschlands für die EU erwartet.

US-Justizminister wehrt sich gegen "abscheuliche" Vorwürfe in Russland-Affäre

Nach US-Präsident Donald Trump hat auch Justizminister Jeff Sessions die Vorwürfe in der Russland-Affäre kategorisch zurückgewiesen. Den Verdacht, dass er an illegalen Absprachen mit Moskau beteiligt gewesen sein könnte, bezeichnete er am Dienstag in einem kämpferischen Auftritt im Senat als "schockierende und abscheuliche Lüge". Auch wies er den Vorwurf zurück, dass es beim Rauswurf von Ex-FBI-Chef James Comey mit unrechten Dingen zugegangen sein könnte.

Koalition von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen steht

Einen Monat nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich CDU und FDP auf eine Koalition geeinigt. Der Vertrag stehe, sagte eine Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion. Einzelheiten würden aber erst am Freitag bekannt gegeben. Zum neuen Ministerpräsidenten soll der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet gewählt werden.

Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein vereinbart

Rund fünf Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben sich die Spitzen von CDU, Grünen und FDP auf die Bildung einer Jamaika-Koalition verständigt. Die Gespräche über das neue Regierungsbündnis hatten vor drei Wochen begonnen, der Koalitionsvertrag soll am Freitag unterzeichnet werden.

Chinas Industrieproduktion im Mai etwas über den Erwartungen

In China hat die Industrieproduktion im Mai etwas stärker zugelegt als erwartet. Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent, während Volkswirte mit einem Zuwachs um 6,4 Prozent gerechnet hatten. Im April hatte der Anstieg ebenfalls bei 6,5 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat wuchs die Produktion im Mai um 0,51 Prozent nach 0,56 Prozent im Monat davor. Die Einzelhandelsumsätze wuchsen derweil im Mai wie schon im Vormonat um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 10,8 Prozent prognostiziert.

Ex-Präsident von Panama bleibt nach Festnahme in den USA vorerst in Haft

Panamas Ex-Präsident Ricardo Martinelli bleibt nach seiner Festnahme in den USA vorerst in Haft. Wie die Justizbehörden im Bundesstaat Florida mitteilten, wurde Martinelli am Dienstag einem Richter entführt. Dieser ordnete zunächst eine Woche Untersuchungshaft an. Bei einer weiteren Anhörung am 20. Juni soll dann entschieden werden, ob eine Freilassung auf Kaution in Frage kommt. Ihm droht die Auslieferung an Panama, wo er sich wegen Korruption und der Bespitzelung politischer Gegner vor Gericht verantworten soll.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.