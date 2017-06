Zürich - Robin Errico übernimmt am 1. Juli 2017 die Position des Chief Risk Officers (CRO) bei EY Schweiz. Sie folgt auf Dr. Andreas Blumer, der seit 1. März 2017 neuer Managing Partner des Bereichs Financial Services ist und sich in Zukunft auf diese Aufgabe konzentriert. Errico ist die erste Frau in der Geschäftsleitung von EY Schweiz. Die 50-Jährige ist seit 2004 Partnerin bei EY im Bereich Wirtschaftsprüfung und verfügt über 29 Jahre Berufserfahrung.

Sie ist sowohl US-Bürgerin als auch Schweizerin und betreut verschiedene Unternehmen, die in diesen Ländern kotiert sind. Bei ihrer Tätigkeit für EY hat sie internationale Teams bei weltweiten Projekten und Prüfungen geleitet. Sie wird auch weiterhin auf Kundenmandaten arbeiten. Robin Errico verfolgt die wachsenden Reporting-Anforderungen in einem sich stark verändernden regulatorischen Umfeld seit Jahren intensiv.

CRO verantwortet das Risikomanagement im Unternehmen

Die CRO ist die zentrale Schnittstelle zu allen Fachbereichen von EY. Sie verantwortet das Risikomanagement im gesamten Unternehmen und koordiniert alle mit Risiken verbundenen Aufgaben in den unterschiedlichen Fachbereichen. Zu dem vielfältigen Tätigkeitsfeld zählt auch die Anpassung der Risikostrategie des Unternehmens an das sich verändernde Umfeld, denn ...

