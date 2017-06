Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.816 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Infineon, der Deutschen Post und von RWE. Die Aktien von Volkswagen, Fresenius Medical Care und Merck bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Am Abend wird die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren neuesten Zinsentscheid verkünden. Marktbeobachter rechnen mit einer erneuten Erhöhung des Leitzinses.

Die Notenbank hatte ihren Leitzins erst im März um 0,25 Prozentpunkte angehoben.