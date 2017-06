Das amerikanische Technologieunternehmen Microsoft (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) gibt eine Dividende in Höhe von 39 US-Cents je Anteilsschein bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 14. September 2017 (Ex-Dividenden Tag: 15. August 2017, Record Date: 17. August 2017). Im September 2016 kam es zu einer Dividendenerhöhung um 8 Prozent auf den aktuellen Betrag. Es war die dreizehnte jährliche Dividendenerhöhung in Folge. Der ...

