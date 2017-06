Praktisch den gesamten Monat Mai über befand sich das Wertpapier in einer Verkaufswelle, innerhalb derer der Wert auf die Oberkante einer im März gerissene Kurslücke zurücksetzte - genau in diesem Bereich gelang es jetzt aber einen markanten Boden aufzustellen und für einen Trendwechsel zu sorgen.

Damit setzt sich der positive Trendverlauf seit Anfang 2015 bei einem der stärksten DAX-Werte überhaupt weiter fort und dürfte nun zu dynamischen Kurszuwächsen in den kommen Wochen führen. Denn nur ganz knapp entging das Wertpapier des Sportartikelherstellers Adidas einem Trendbruch, der sich in den letzten zwei Handelswochen noch abgezeichnet hatte. Mit dem heutigen Kursanstieg dürften die Zweifler aber zunächst einmal beruhigt sein, der Wert kletterte auf frische Wochenhochs und imponiert mit seiner relativen Kursstärke und einen Gipfelsturm an die bisherigen Jahreshochs von 188,95 Euro. ...

