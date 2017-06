Are you ready for the new TOM TAILOR? Modeunternehmen mit neuer Marketingstrategie, Produkt-, und Kampagnenausrichtung

Hamburg, 14. Juni 2017. Neue Marketingstrategie, neue modische Spitze in der Kollektion, neuer Kampagnenauftritt - die Hamburger TOM TAILOR GROUP setzt in der hart umkämpften Modeindustrie auf die Stärkung ihrer Kernmarken. Grundlage der neuen Strategie für die beiden Marken TOM TAILOR und TOM TAILOR Denim bilden umfangreiche Kundenbefragungen und Marktanalysen, die das Vertrauen der Verbraucher in die Produkte des Unternehmens bestätigen und die künftig eine noch gezieltere Kundenansprache ermöglichen sollen.

Moderner, provokanter und vor allem unverwechselbar, so soll sich die neue Markenkommunikation des seit über 50 Jahren am Markt agierenden Modeunternehmens künftig gestalten. Im August 2017 lanciert das Hamburger Traditionsunternehmen deshalb die neue Kampagne "ARE YOU READY.?", welche die Kunden augenzwinkernd auf die neue Markenausrichtung aufmerksam machen und zu einem positiveren Blick auf die Welt ermutigen soll. "In einer Zeit, in der negative Nachrichten unser tägliches Bild prägen, trauen wir uns - getreu dem norddeutschen Motto 'Schietwetter gibt es nicht, es gibt nur falsche Kleidung' - unsere positive Weltanschauung zu bewahren", erläutert Dr. Maik Kleinschmidt, Vice President Digitalization der TOM TAILOR Holding SE. "TOM TAILOR ist schon heute ein völlig anderes Unternehmen, als noch vor einem Jahr. Es ist diese positive Grundhaltung, die das tägliche Miteinander im Unternehmen bestimmen und ohne die wir die letzten Monate des Umbaus nicht so erfolgreich hätten bewältigen können. Diese Haltung wollen wir nun auch nach außen transportieren."

Neue Marketing - und Kommunikationsausrichtung

Grundlage der neuen Marketingstrategie bilden feinjustierte Kunden- und Markenprofile, die sich konsequent auf die Zielkunden der modernen Mitte ausrichten. Schon seit 1962, dem Gründungsjahr von TOM TAILOR, überzeugt die Marke durch eine hervorragende Qualität, ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis und professionelle Beratung. Aber auch Optimismus steckt bereits seit Anbeginn in der DNA des Unternehmens. Ab der kommenden Saison wird diese Haltung vor dem Hintergrund weltweiter Turbulenzen und Herausforderungen weiter in den Vordergrund gerückt: Die neue Kampagne setzt sich von den Wettbewerbern durch mutige und provokante Claims, einen sehr modernen Look sowie Aufnahmen glücklicher Momente anstelle perfekter Modefotografien ab. Dr. Heiko Schäfer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding SE, begründet: "Markenbegehrlichkeit ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, um im Markt der Mitte bestehen zu können. Wir haben uns deshalb bewusst für eine emotionale Markenpositionierung und damit gegen eine rein preispolitische Differenzierung entschieden."

TOM TAILOR zeigt auch Mut bei der Umsetzung der Kampagne und plant überraschende neue Initiativen im 2. Halbjahr 2017 wie Guerilla Marketing und neue Design Kollaborationen. Diese Maßnahmen unterstützen die Ausspielung im 360 Marketing Mix von Online und Social Marketing, Print und Out-of-Home. Die neuen Herbst/Winter Kollektionen, die ab Ende August 2017 in der Kampagne zu sehen sein werden, kombinieren dabei gekonnt aktuelle Trends mit einem individuellen Styling und transportieren durch farbenfrohe Details ebenso die optimistische Haltung des Unternehmens.

Neue Mittel durch Kapitalerhöhung

"Wir sind mit unserem Kosten- und Prozessoptimierungsprogramm RESET bereits deutlich weiter vorangeschritten, als vor einem Jahr geplant. Dieses positive Momentum wollen wir nutzen, um Phase zwei 'den vorsichtigen Aufbau von Wachstumsinitiativen' einzuleiten", erklärt Thomas Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE. Am 06. Juni 2017 hat der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE deshalb mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 9.865.423 gegen Bareinlage unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals zu erhöhen. Aus der Kapitalerhöhung erwartet die Gesellschaft einen Nettoemissionserlös von rund EUR 61,2 Mio., und beabsichtigt, den Großteil der Einnahmen für Investitionen zu verwenden, hauptsächlich für die Stärkung der Marken TOM TAILOR TOM TAILOR Denim und später auch BONITA, die Verbesserung der IT Hard- und Software, für E-Commerce und Omni-Channel Fähigkeiten sowie zur Erneuerung von Ladeneinrichtungen. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die Eigenkapitalquote der Gruppe zu stärken, um zusätzlichen Spielraum für die Einhaltung von Finanzkennzahlen zu erhalten, während die restlichen Erlöse für sonstige allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden sollen. Dressendörfer erläutert: "Wir werden die Kapitalerhöhung zum Ende dieser Woche abschließen. Die deutliche Mehrheit der Investoren unterstützen die Kapitalerhöhung, weshalb wir mit dem Fortgang sehr zufrieden sind. Wir gehen fest davon aus, dass alle neue Aktien platziert sind."

Die neuen TOM TAILOR Herbst/Winter Kollektionen 2017 sind ab August 2017 in den TOM TAILOR Stores, im Handel und im E-Shop unter www.tom-tailor.de erhältlich.

Die betreuende Kreativagentur ist die Hamburger Loved GmbH.

