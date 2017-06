Im Rahmen der seit Jahren größten Emission in Europa will sich der irische Staat von Aktien der Allied Irisch Banks (AIB) trennen. Das Kreditinstitut war im Zuge der Finanzkrise verstaatlicht worden. Das irische Finanzministerium wird zum Ausgabepreis zwischen 3,90 und 4,90 Euro je Aktie rund ein Viertel der Anteile abgeben. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei 13,3 Mrd. Euro, der irische Staat kann bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption bis zu 3,8 Mrd. Euro einstreichen. Mancher Börsianer dürfte sich mit der AIB-Aktie seit Mai verzockt haben, als die Spekulation auf diese Emission den Kurs von 4,90 auf rund 9 Euro hochtrieb. Seit drei Jahren schreibt AIB wieder Gewinne, in 2016 waren es rund 1,7 Mrd. Euro, so dass inzwischen auch wieder eine Dividende auf dem Programm steht. Der Staat erhielt bisher rund 6,6 Mrd. Euro zurück, hatte aber 21 Mrd. für diese Bankenrettung aufgewendet. Es bleibt genügend Zeit, sich das Zahlenwerk demnächst ausführlicher anzusehen.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Tagesdienst vom 13.06.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info