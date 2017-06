Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank bleibt der Euro stabil. Finanzmärkte rechnen fest mit einer weiteren Anhebung des Leitzinses durch die Fed. Es wäre die zweite in diesem Jahr.

Der Euro hat sich am Mittwoch vor einer erwarteten Zinsanhebung in den USA stabil gezeigt. Am Morgen kostete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...