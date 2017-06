Technologische Teamarbeit rationalisiert den Ausschreibungsprozess



Tucson, Arizona (ots/PRNewswire) - Simpleview (https://www.simpleviewinc.com/), ein führender Anbieter für Technologielösungen und digitales Marketing in der Reise- und Tourismusbranche, und Cvent, der Marktführer für technologische Lösungen in der Meeting- , Event- und Travel Management-Industrie, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die eine integrierte Lösung für sowohl Destinationsmarketing-Organisationen (DMOs), Hotels und Veranstaltungsorte als auch Veranstaltungsplaner liefert. Die Partnerschaft zwischen der Simpleview Customer Relationship Management (CRM)-Plattform (https://www.simpleviewinc.com/your-solutions/crm/) und der Cvent Hospitality Cloud wird den Prozess der Ausschreibung (Request for Proposal, RFP) für DMOs, Planer und Zulieferer rationalisieren.



"Es handelt sich hierbei um die erste Integration dieser Art", erklärt Ryan George, CEO von Simpleview. "Simpleviews CRM ist das einzige CRM für DMOs, das diese Synthese und diese Fähigkeiten anbieten kann".



Dank der Cvent/Simpleview Integration werden die Ausschreibungen auf Cvent automatisch mit Simpleview CRM synchronisiert, was die DMOs mit einem optimierten Leadmanagement-Workflow versorgt, von Leadqualifizierung bis zum Abschluss. Diese Prozessverbesserungen ersparen Zeit bei der Dateneingabe und geben den DMO-Teams mehr zeitlichen Spielraum, um die Veranstaltungsplaner zu unterstützen und Kundenbeziehungen zu pflegen. Die DMOs können damit auch Ausschreibungen direkt innerhalb von Cvent weiterleiten, was die Effizienz für Lieferanten steigert, die bis dato die identische Ausschreibung aus möglicherweise mehreren Quellen erhalten haben.



"Die Partnerschaft mit Simpleview lag auf der Hand, und wir freuen uns, den führenden Marktplatz für Meeting und Event-Ausschreibungen mit dem führenden CRM für DMOs zusammenführen zu können", sagt Pete Floros, Senior Vice President of Product Management bei Cvent. "Simpleview und Cvent haben die Kundenbasis gemeinsam, und teilen das gleiche Engagement für Meetings und Events. Wir sind schlichtweg begeistert über die Zusammenarbeit, um das Venue Sourcing für unsere wechselseitigen Planer, Lieferanten und DMO-Kunden zu optimieren".



"Wir alle sind Teil dieses übergreifenden Reise- und Tourismus-Ökosystems-Simpleview, Cvent, Veranstaltungsplaner, Hoteliers, DMOs", ergänzt George. "Wir bei Simpleview setzen auf konstante Innovationskraft und haben zum Ziel, unsere Kunden stets mit den besten Technologien zu vernetzen. In der Branche wird schon seit langem über diese Art von Integration gesprochen. DMAI hat den Dialog ermöglicht und aufrechterhalten. Die jetzige Integration ist der erste Schritt in die richtige Richtung".



