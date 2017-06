Ventaleon-Gründer Dr. Gerhard Scheuch erhält Juraj Ferin Award 2017 für herausragende Verdienste um die Internationale Gesellschaft für Aerosole in der Medizin

Gemünden, Deutschland, 14. Juni 2017 - Die Ventaleon GmbH, ein Biotechnologie-Unternehmen, das auf die Entwicklung von Inhalationstherapien gegen virale Infektionen spezialisiert ist, gratuliert Herrn Dr. Gerhard Scheuch zum Erhalt des Juraj Ferin Award 2017 für seine herausragenden Verdienste um die Internationale Gesellschaft für Aerosole in der Medizin (International Society for Aerosols in Medicine; ISAM). Die Auszeichnung wurde am 4. Juni 2017 im Rahmen des 21. ISAM-Kongresses in Santa Fe, New Mexiko, USA übergeben.

Dr. Scheuch ist ein international anerkannter Experte für Inhalations-basierten Therapien und Technologien sowie Atemwegserkrankungen und war von 2007 bis 2013 Präsident der ISAM. Dr. Scheuch gründete Ventaleon 2012. Er war bis zu diesem Jahr CEO von Ventaleon und wird künftig Mitglied des Aufsichtsrats. Vorher war Dr. Scheuch Gründer und CEO von Activaero und Inamed, beides Unternehmen mit Fokus auf Entwicklung von Inhalationstechnologien und Therapien. Darüber hinaus hatte Dr. Scheuch die Position des Chief Scientific Officer (CSO) bei der Vectura Group plc inne, an die die Activaero verkauft wurde. Dr. Scheuch hat an der Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main in Physik promoviert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt Ventaleon GmbH Dr. Ulrich Dauer, CEO Tel.: +49 6453 58530 40 E-Mail: info@ventaleon.com Medienanfragen MC Services AG Katja Arnold, Dr. Brigitte Keller Tel: +49 89 21022 0 E-Mail: ventaleon@mc-services.eu

Über Ventaleon GmbH: www.ventaleon.com

Die Ventaleon GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Inhalationstherapien gegen virale Infektionen spezialisiert hat. Der führende Produktkandidat des Unternehmens ist eine inhalative Form von LASAG (D,L-Lysin Acetylsalicylat * Glycin), das zur Behandlung schwerer Influenza entwickelt wurde. Eine Proof-of-Concept-Studie zeigte, dass die Zeit bis zum Abklingen der Symptome bei Influenza-Patienten mit moderaten bis schweren Symptomen bei Behandlung mit inhalativem LASAG im Vergleich zur Standardtherapie deutlich geringer ist. Das Unternehmen bereitet derzeit eine zentrale klinische Studie mit inhalativem LASAG vor. Ventaleon wurde als Spin-off von Activaero gegründet und wird von einer Gruppe führender internationaler Investoren, einschließlich Coöperatief LSP U.A, BioMedInvest II LP, Abalis Finance AG, Vesalius Biocapital I S.A., Venture Incubator AG, CatheyWorldInvestment Ltd. und BayBg, finanziert.

