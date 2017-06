Am 16. Mai 2017 begrüßte SSI Schäfer mit dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) nun die 1000. Besuchergruppe am Standort Giebelstadt. "Im Rahmen unserer Logistikreise erhielten wir und unsere Mitglieder einzigartige Einblicke in die hochmodernen und maßstabsetzenden Logistiklösungen von SSI Schäfer", so Christian Milster, Referent E-Commerce und Prozessmanagement beim bevh. "Die Führung durch das hochmoderne Technologiezentrum am Standort Giebelstadt hat uns sehr beeindruckt."

Das Produktportfolio ist seit der Eröffnung des Showrooms in Giebelstadt stetig gewachsen und reicht mittlerweile von Regalbediengeräten über ergonomische ...

