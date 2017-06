Düsseldorf - Am heutigen Mittwoch nimmt die Woche endlich Fahrt auf, was allen voran der Zinsentscheidung der FED geschuldet sein dürfte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Alle Zeichen stünden hier auf "Leitzinserhöhung" und so würden die Analysten mit einer Anhebung der Fed Funds Rate um 25 BP auf 1,00 bis 1,25% rechnen. Die anschließende Pressekonferenz von FED-Präsidentin Janet Yellen dürfte dann genauestens nach Hinweisen darauf abgeklopft werden, wie das weitere Vorgehen der US-Notenbank aussehen könnte: Komme es zu einer dritten Zinserhöhung in diesem Jahr, und wann und in welcher Form würden die Währungshüter mit der angepeilten Rückführung der FED-Bilanz beginnen?

