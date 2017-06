Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta011/14.06.2017/10:00) - Vorstand und Aufsichtsrat der Weng Fine Art AG haben beschlossen, dass die hundertprozentige Tochter WFA Trading GmbH auf die Weng Fine Art AG verschmolzen werden soll. Die Verschmelzung beider Gesellschaften wurde am heutigen Tag beurkundet.



Das traditionelle Kunsthandelsgeschäft hat sich in den vergangenen Jahren als nur schwer skalierbar erwiesen. Da eine (Teil)veräußerung dieses Geschäftsbereiches in den kommenden Jahren nicht wahrscheinlich ist, ist die bisherige Konstruktion nicht mehr sinnvoll, so dass beide Gesellschaften wieder zusammengeführt werden sollen. Die Weng Fine Art AG wird das Handelsgeschäft der WFA Trading GmbH vollständig übernehmen und weiterführen.



Mit dieser Maßnahme erhoffen sich Vorstand und Aufsichtsrat, die Schlagkraft der Gesellschaft zu erhöhen und weitere Kosteneinsparungen sowie eine effizientere Administration im Handelsgeschäft zu erreichen.



ÜBER DIE WENG FINE ART AG Die Weng Fine Art AG (www.wengfineart.com) mit ihrer Tochter WFA Online AG in der Schweiz ist ein führendes, international agierendes Kunsthandels und Beratungsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Weitere Erfolgsfaktoren sind der große Bestand an Kunstwerken mit Schwerpunkt auf der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie attraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Ergänzend zum traditionellen Kunsthandel strebt das Unternehmen eine führende Rolle im Kunst E-Commerce an.



(Ende)



Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 6908700 E-Mail: rkweng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com



ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: außerbörslicher Handel



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1497427200961



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 14, 2017 04:00 ET (08:00 GMT)