Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Der SMI näherte sich dabei bis auf wenige Stellen der 8'900-Punkte-Marke. Er machte damit den "Technologie-Einbruch" vom Montag definitiv vergessen, als er unter die 8'800-Zähler-Marke und damit auf ein Mehrwochentief gefallen war. Gestützt wird der Markt von positiven US-Vorgaben, nachdem der Dow Jones Industrial am Vorabend eine weitere Rekordmarke gesetzt hat.

Generell erwarten Händler einen eher ruhigen Handelstag. Im Vorfeld des US-Zinsentscheids am heutigen Abend (nach Handelsschluss in Europa) würden sich viele Investoren zurückhalten, vermuten sie. Ökonomen rechnen mit einer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr. Von noch grösserem Interesse ist jedoch die Prognose für die nächsten Zinsschritte. Von Unternehmensseite liegen hierzulande derweil nur wenige Nachrichten vor.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 09.30 Uhr 0,32% auf 8'895,67 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt um 0,43% auf 1'411,89 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,34% auf 10'137,69 Stellen zu. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 28 im Plus und zwei im Minus.

Die deutlichsten Gewinne unter den Blue Chips verzeichnen Clariant (+1,8%). Die Titel dürften von einem Kommentar der Vontobel-Analysten profitieren, ...

