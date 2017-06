Wien - Nach den Abgaben am Freitag und Montag erholten sich Technologieaktien gestern, Dienstag, wieder, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So hätten etwa Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (+0,8%), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) (+0,9%), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) (+1,7%) und Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) (+0,9%) merklich zulegen können.

