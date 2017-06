IRW-PRESS: Sonoro Energy: Sonoro erwirbt Grundflächen, erhält umweltrechtliche Genehmigung und unterzeichnet Absichtserklärung für Erkundungsbohrprogramm bei Budong Budong

Sonoro erwirbt Grundflächen, erhält umweltrechtliche Genehmigung und unterzeichnet Absichtserklärung für Erkundungsbohrprogramm bei Budong Budong

(Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste bzw. zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt)

CALGARY, Alberta (13. Juni 2017)- Sonoro Energy Ltd. (Sonoro oder das Unternehmen) (TSX-V: SNV) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Grundflächen angekauft, eine umweltrechtliche Genehmigung erwirkt und eine Bohrfirma mit dem Bohrprogramm zur Bewertung der Liegenschaft Budong Budong im Westen der indonesischen Insel Sulawesi beauftragt hat.

Das Zielgebiet des von Sonoro geplanten Bohrprogramms - mit dem der Bereich abseits der ursprünglich im Jahr 2011 niedergebrachten Bohrung LG-1 untersucht werden soll - sind die aus dem Pliozän stammenden Sandfelder 415, 450 und 490 bei Lariang. Die Bohrungen werden voraussichtlich Anfang August beginnen.

- Bohrgerät: Es wurde eine Absichtserklärung (LOI) mit PT Pontil, einem indonesischen Tochterunternehmen der börsennotierten Bohrgesellschaft Major Drilling Group International (TSX: MDI), unterzeichnet. MDI hat weltweit mehr als 700 Bohrgeräte im Einsatz. Bei dem hier verwendeten Bohrgerät handelt es sich um einen für den Einsatz vor Ort tauglichen hydraulischen Spezialbohrer, der sich für die Tiefe dieser im Einfallwinkel oberhalb von LG-1 geplanten Bohrung bestens eignet. Nach Ansicht von Sonoro ist die geplante Vorgangsweise effizient und kostengünstig genug, um eine wirtschaftlich rentable Erschließung solcher oberflächennaher Kohlenwasserstoffressourcen zu ermöglichen. Die Vertragsverhandlungen sind im Laufen, und mit dieser Absichtserklärung in Händen setzt PT Pontil nun entsprechende Planungsschritte und bemüht sich um die Freigabe des Spezialbohrers, der derzeit jenseits der Makassar Strait in Balikpapan stationiert ist. - Umweltrechtliche Genehmigung: Sonoro hat von der indonesischen Öl- und Gasbehörde SKK Migas die Genehmigung für den eingereichten Umweltplan erhalten, der eine Bohrung von sieben (7) Löchern im Projekt Budong Budong PSC, abseits des ursprünglich gebohrten Lochs LG-1, vorsieht. - Grunderwerb: Sonoro hat die entsprechende Liegenschaft als Standort für die erste Erkundungsbohrung erworben und kann nun Vorbereitungen auf die weitere Erschließung des Standorts für den Einsatz eines Bohrgerätes und die damit verbundenen Leistungen treffen.

Darüber hinaus hat Sonoro für einen Großteil der anderen Bohrarbeiten im Rahmen der Erkundungsbohrungen bei Budong Budong PSC Angebote eingeholt und hofft, in den nächsten Wochen die entsprechenden Verträge abschließen zu können. Angesichts dieser Fortschritte geht das Unternehmen davon aus, dass die erste Bohrung im Einfallwinkel oberhalb von LG-1 um den 1. August 2017 niedergebracht werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass das Bohrgerät die Funktionsprüfung erfolgreich absolviert und SKK Migas die Genehmigung für den Start der Bohrungen erteilt.

Angesichts der vielen Vertragspartner und nationalen Regierungsstellen, mit denen wir uns hier koordinieren müssen, sind wir sehr zufrieden, dass es unser Team in so kurzer Zeit geschafft hat, ein Erkundungsbohrprogramm zu organisieren, freut sich Richard Wadsworth, Chief Executive Officer und Director von Sonoro. Außerdem ist ein Bohrbeginn Anfang August in diesem Becken, wo so viele Jahre nichts passiert ist - obwohl hier vor mehr als hundert Jahren nachweislich Kohlenwasserstoffvorkommen gefördert wurden -, eine enorme Leistung. Wir hoffen sehr, dass wir die Produktivität der Bohrung im Einfallwinkel oberhalb von LG-1 bestätigen können, fügt Herr Wadsworth hinzu.

Über Sonoro

Sonoro ist ein internationales Explorations- und Erschließungsunternehmen für Öl- und Gasressourcen, das vor allem in Südostasien aktiv ist und über eine vertraglich vereinbarte Onshore-Förderbeteiligung für Budong Budong in Westsulawesi (Indonesien) verfügt. Das Unternehmen hat mit den Planungen für ein Erkundungsbohrprogramm (1:2) in der Konzession Budong Budong abseits der Bohrung LG-1 begonnen.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

RICHARD WADSWORTH CEO & Director +1.403.262.3252 www.sonoroenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig mit Begriffen wie können, sollten, prognostizieren, erwarten, sich bemühen und ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Ohne Beschränkung des allgemeinen Charakters der vorhergehenden Erläuterungen enthält diese Pressemeldung insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Sondierung neuer Projektchancen in der Region um Budong Budong.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken behaftet, zu denen unter anderem auch folgende Risiken zählen: Risiken in Verbindung mit der Exploration, Erschließung, Ausbeute, Produktion, dem Marketing und dem Transport von Öl und Gas; der Verlust von Märkten; Warenpreisschwankungen; Währungsschwankungen; ungenaue Reservenschätzungen; Umweltrisiken; der Wettbewerb mit anderen Produzenten; keine Verfügbarkeit von Bohrgeräten und anderen Dienstleistungen; Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen; Änderungen in der Gesetzgebung wie z.B. bei der Einkommenssteuer, bei den Umweltgesetzen und in regulatorischen Belangen; sowie die Verfügbarkeit von ausreichenden Kapitalmitteln aus internen und externen Quellen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die den Betrieb oder die Finanzergebnisse von Sonoro beeinflussen könnten, sind in den Berichten enthalten, die Sonoro bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, und die auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) nachgelesen bzw. über Sonoro angefordert werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Sonoro ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40064 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40064&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA83569 D5064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA83569D5064

AXC0064 2017-06-14/10:33