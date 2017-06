"Wir stellen sogar den gegenteiligen Trend fest: Gerade in Berufen mit sogenannter mittlerer Qualifikation übertrifft die Nachfrage in der Maschinenbauindustrie das Angebot bei weitem. Besonders groß ist die Diskrepanz sogar in Bereichen, die eng mit der zunehmenden Digitalisierung der Industrie verbunden sind", erklärt Brodtmann. Die OECD behauptet in einer am Dienstag vorgestellten Studie, dass es immer weniger Jobs für Menschen mit mittlerer Qualifikation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...