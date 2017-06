Personen, die aufgrund finanzieller Probleme im Jahr 2016 die Hilfe einer Schuldnerberatungsstelle in Anspruch nahmen, haben durchschnittlich zehn Wochen auf einen ersten Beratungstermin gewartet. Trotz dieser durchschnittlichen Wartezeit konnte in 63 Prozent aller Fälle bereits innerhalb der ersten drei Wochen nach Kontaktaufnahme durch die überschuldete Person mit der Beratungsarbeit begonnen werden, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.

Bei jeder zehnten Beratung betrug die Wartezeit mehr als 20 Wochen. Hat die Beratungsarbeit begonnen, dauerte sie bei im Jahr 2016 beendeten Beratungen im Durchschnitt 16 Monate. Die Hälfte der Beratungen wurde innerhalb von neun Monaten abgeschlossen. Insgesamt gab es große Unterschiede in der Beratungsdauer, abhängig von der individuellen Schuldensituation der Beratenen.

So dauerte die Beratungsarbeit durch eine Schuldnerberatungsstelle in 18 Prozent der Fälle, die 2016 beendet wurden, länger als zwei Jahre, teilten die Statistiker weiter mit.