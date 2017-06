Köln (ots) -



60 Prozent der Deutschen im Alter zwischen 40-55 Jahren treiben wenig bis keinen Sport. Das ist das Ergebnis einer onlinerepräsentativen Umfrage, die der Lebensversicherer Canada Life Deutschland zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Toluna durchgeführt hat. Insgesamt 1000 Verbraucher wurden nach ihren wöchentlichen Trainingsgewohnheiten, Motivationsfaktoren und Hinderungsgründen befragt. Im Ergebnis bleibt das wöchentliche Bewegungspensum der Befragten mehrheitlich hinter empfohlenen Richtwerten zurück. Schuld ist der "innere Schweinehund".



Insgesamt nur 15 Prozent der Befragten befinden sich mit 2 bis 3 Stunden Bewegung wöchentlich etwa im Bereich der von Gesundheitsorganisationen wie der WHO (World Health Organization) empfohlenen 150 Minuten pro Woche. Rund 17 Prozent kommen auf weniger als eine Stunde, etwa genauso viele treiben überhaupt keinen Sport.



"Es gibt noch Luft nach oben", so Bernhard Rapp, stellvertretender Deutschlandchef des Lebensversicherers Canada Life. "Dabei sind ausreichend Bewegung und Sport wichtige Grundlagen für einen gesunden und aktiven Ruhestand. Wer frühzeitig Risikofaktoren wie Übergewicht und Bewegungsmangel entgegenwirkt, kann damit zum Beispiel die Gefahren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs nachweislich reduzieren."



Gesundheitsbewusstsein ist ausgeprägt



In der Theorie sind die künftigen Rentner heute schon von den gesundheitlichen Vorteilen überzeugt. Die Möglichkeit, mit Sport dauerhaft etwas für die eigene Gesundheit zu tun, wird mehrheitlich klar erkannt: Für über die Hälfte der Befragten (53 Prozent) ist die langfristig gesundheitsfördernde Wirkung das wichtigste Motiv, um Sport zu treiben. Weitere Anreize sind das eigene Wohlbefinden (37 Prozent) sowie die Option, die Natur zu erleben (31 Prozent).



Über 40 Prozent kapitulieren vor dem inneren Schweinehund



Dennoch können sich viele nicht ausreichend motivieren. Größter Hinderungsgrund für regelmäßige sportliche Aktivitäten ist für die Mehrheit der Befragten (41 Prozent) der "innere Schweinehund". Auch fehlende Zeit im Alltag (33 Prozent) und gesundheitliche Beeinträchtigungen (30 Prozent) führen dazu, dass viele "Rentner von morgen" an ihren Vorsätzen scheitern.



