FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Evotec -Aktien haben am Mittwoch erstmals seit 2001 die Marke von 14 Euro übersprungen. Sie kosteten am Vormittag zuletzt 14,075 Euro und damit 4,84 Prozent mehr als am Vortag. Im bisherigen Jahresverlauf zählen die Papiere mit einem Plus von rund 88 Prozent zu den gefragtesten Werten im TecDax.

Das Biotech-Unternehmen will durch den zur Wochenmitte bekannt gegebenen Beitritt zum Nurture-Konsortium, die Wirkstoffforschung im Bereich der Nierenerkrankungen basierend auf Patientendaten beschleunigen./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005664809

AXC0066 2017-06-14/10:36