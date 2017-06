Frankfurt am Main - Der chinesische Anleihenmarkt könnte innerhalb der kommenden zwei Jahre eine größere Rolle in globalen Anleihen-Portfolios spielen, so Fran Rodilosso, CFA und Head of Fixed Income ETF Portfolio Management bei VanEck."Fast schon bizarr ist auf dem globalen Anleihenmarkt die Tatsache, dass China als drittgrößter Markt derzeit in keinem der Hauptindices enthalten ist. Der Grund hierfür ist, dass der chinesische Inlandsanleihenmarkt noch vor einigen Jahren für ausländische Investoren geschlossen war", erkläre Fran Rodilosso. Doch durch eine bewusste und nachhaltige Liberalisierung dürfte sich dies bald für chinesische Inlandsanleihen ändern: Auch auf die Indices für Schwellenländeranleihen sowie auf die Fondsgewichtung könnte der Einfluss erheblich sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...