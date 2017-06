Der DAX kann am Mittwoch erneut zulegen. Bereits am Vorabend hatte der Dow Jones ein neues Rekordhoch markiert. Mit dem Schwung aus Übersee greift nun auch der deutsche Leitindex das Allzeithoch bei 12.878 Zählern wieder an. Der Sprung über die 12.800-Punkte-Marke ist bereits gelungen.

