Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Dank Rekordvorlagen der Wall Street geht es am Mittwochmorgen mit den Kursen an Europas Börsen kräftiger nach oben. Übergeordnet ist aber vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend von einem zurückhaltenden Geschäft die Rede. Es gilt als ausgemachte Sache, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte auf dann 1,00 bis 1,25 Prozent erhöhen wird. Viel spannender ist allerdings die Frage, ob die Währungshüter Details zur geplanten Kürzung der seit der Finanzkrise aufgeblasenen Bilanz liefern werden. Auch Aussagen zum zukünftigen Zinspfad dürften von Interesse sein.

Der DAX steigt im frühen Geschäft 0,5 Prozent 12.822 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 rückt 0,6 Prozent auf 3.578 Zähler vor. Vor der Fed-Entscheidung könnte noch die Bekanntgabe der Einzelhandelsumsätze bzw. Verbraucherpreise in den USA Akzente an den Märkten setzen. Achten dürften die Anleger vor allem auf die Einzelhandelsumsätze - hier rechnen Analysten mit einer unveränderten Lesung im Mai nach einem Plus von 0,4 Prozent im Vormonat. Auch bei den Verbraucherpreisen wird im Konsens mit einer unveränderten Lesung gerechnet.

Fed-Zinsprojektionen und Bilanznormalisierung im Blick

Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,1207 US-Dollar am Vormittag. Für Bewegung könnte der geldpolitische Ausblick der US-Notenbank sorgen. Dabei geht es nicht nur um eine Reduzierung der Fed-Bilanz, sondern auch um Indikationen zum zukünftigen Zinspfad. Wie die Commerzbank anmerkt, geht die Fed in ihren Projektionen über die am Abend erwartete Zinserhöhung hinaus bislang noch von vier weiteren Zinsschritten bis Ende 2018 aus. Dem steht aber nur eine Zinserwartung von ein bis zwei Schritten an den Märkten gegenüber. Ein wichtiger Grund für die pessimistischere Einschätzung des Marktes dürfte ein Einbruch der Inflationserwartungen in den vergangenen Monaten sein.

Ein größeres Potenzial, den Markt zu bewegen, räumt die Commerzbank Informationen über das geplante Ende der Reinvestitionen aus dem abgeschlossenen Wertpapierkaufprogramm der Fed und die damit verbundene Bilanznormalisierung ein. "Allerdings nur, wenn die Fed mit ihrer Kommunikation scheitert. Denn ihr Ziel ist es, die Bilanzreduzierung mit möglichst wenigen Kursauswirkungen am Markt einzuleiten", heißt es. Ein "Taper-Tantrum" wie im Jahr 2013 wolle sie auf jeden Fall vermeiden. Und die bisher verhaltenen Marktreaktionen auf Äußerungen der Fed-Mitglieder zu einem baldigen Beginn der Bilanznormalisierung deuteten darauf hin, dass ihr das wohl auch gelingen werde.

Technologieaktien bleiben zentrales Marktthema

Die Entwicklung der Technologiewerte bleibt am Markt ein zentrales Thema. Die Nasdaq erholte sich am Dienstag und schloss 0,7 Prozent höher. Ob damit der Ausverkauf im Sektor beendet ist, bleibt unklar. Wie der jüngsten Fund Manager Survey der Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) zu entnehmen, halten knapp zwei Drittel der befragten Fondsmanager die Branche für zu teuer. Einige Profis machen bei Internet-Aktien sogar "blasenartige" Bewertungen aus. Technologiewerte ziehen europaweit im frühen Geschäft 0,9 Prozent, am deutschen Aktienmarkt geht es für den TecDAX um 0,9 Prozent nach oben.

Dialog Semiconductor gewinnen deutlicher um 1,6 Prozent. Mainfirst hat das Papier auf "Outperform" von "Neutral" angehoben. Die Analysten begründen die Hochstufung unter anderem mit Übernahmefantasie: Da chinesische Investoren Dialog-Aktien akkumulierten, könnte Apple das deutsche Unternehmen vielleicht selbst übernehmen, um zu verhindern, dass Power-Management-Knowhow nach China gelange, so die Überlegung der Analysten. Dialog ist ein wichtiger Apple-Zulieferer.

Inditex erfüllt hohe Erwartungen

Mit Abgaben von 0,2 Prozent reagieren Inditex auf die Bekanntgabe der Erstquartalszahlen. Bryan Garnier spricht von soliden Geschäftszahlen, die allerdings nur im Rahmen der Erwartungen lägen. Inditex hat Umsätze von 5,6 Milliarden Euro ausgewiesen, was ein flächenbereinigtes Plus von 7 bis 8 Prozent impliziere. Die EBIT-Marge sei um 60 Basispunkte auf 15 Prozent gestiegen, was ebenfalls der Markterwartung entspreche. Das aktuelle Marktumfeld bleibe günstig, so die Analysten. Als "sehr gut", aber auch "in line" bezeichnet ein Marktteilnehmer die Geschäftsentwicklung bei BAT. Gewinnmitnahmen zum Handelsstart seien schnell als Kaufgelegenheit aufgenommen worden, die Aktien legen um 0,5 Prozent zu.

Gerry Weber steigen nach Halbjahreszahlen um 0,3 Prozent auf 11,88 Euro. "Der Kurs könnte im Verlauf aber ins Minus drehen", sagt ein Händler. Die Analysten von Baader-Helvea und Commerzbank stufen die Geschäftszahlen als enttäuschend ein. Baader-Helvea spricht von "sehr schwachen" Geschäftszahlen und bekräftigt die Verkaufsempfehlung. Das Kursziel liegt bei 9 Euro. Die Umsätze hätten die Erwartungen getroffen, der Gewinn hätten sie aber deutlich verfehlt. Das Unternehmen liege in der Mitte eines Umstrukturierungsprozesses.

Air Berlin leiden laut Händlern unter Aussagen der Monopolkommission. Die Behörde hat sich gegen Bürgschaften für die marode Fluglinie ausgesprochen. "Wenn der Staat eine Bürgschaft gibt, dann handelt es sich potenziell um eine Beihilfe", sagte Achim Walbach, Vorsitzender der Kommission. Der Kurs hatte auf den Bürgschaftsantrag zunächst positiv reagiert und verliert im frühen Geschäft 1,7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.578,30 0,57 20,43 8,75 Stoxx-50 3.203,90 0,37 11,76 6,42 DAX 12.822,99 0,45 58,01 11,69 MDAX 25.419,47 0,52 132,23 14,56 TecDAX 2.295,98 0,90 20,42 26,73 SDAX 11.205,25 0,68 75,63 17,71 FTSE 7.508,28 0,10 7,84 5,12 CAC 5.304,90 0,82 43,16 9,10 Bund-Future 164,96% -0,01 1,33 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1210 -0,12% 1,1223 1,1211 +6,6% EUR/JPY 123,52 +0,01% 123,50 123,30 +0,5% EUR/CHF 1,0861 +0,01% 1,0860 1,0851 +1,4% EUR/GBP 0,8777 -0,03% 0,8779 1,1354 +3,0% USD/JPY 110,19 +0,14% 110,04 109,99 -5,7% GBP/USD 1,2772 -0,09% 1,2784 1,2729 +3,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,83 46,46 -1,4% -0,63 -19,3% Brent/ICE 48,21 48,72 -1,0% -0,51 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,41 1.265,80 +0,1% +1,61 +10,1% Silber (Spot) 16,90 16,90 -0,0% -0,00 +6,1% Platin (Spot) 927,25 926,50 +0,1% +0,75 +2,6% Kupfer-Future 2,60 2,60 -0,0% -0,00 +3,1% ===

