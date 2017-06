Graz (ots) - Aqualab Plus, eines der führenden serbischen Unternehmen für hochspezialisierte Labordiagnostik, ist neuer Partner der internationalen Shopping Community Lyoness. Lyoness Mitgliedern bringt diese Kooperation attraktive Preisvorteile bei diagnostischen Untersuchungen in allen Aqualab-Plus-Zentren des Landes.



Die Liste renommierter Handelsketten, mit denen Lyoness zusammenarbeitet, wird immer länger. Seit Ende Mai können Lyoness Mitglieder in mehr als 20 Aqualab-Plus-Zentren in ganzen Serbien die Cashback Card nutzen und bei Laboruntersuchungen unterschiedlichster Art Geld sparen. "Aqualab Plus ist eine der größten und namhaftesten diagnostischen Institutionen in Serbien. Ein so bedeutender Partner im Gesundheitsbereich ist eine wertvolle Bereicherung für unsere internationale Shopping Community", freut sich Vladan Buckovic, Geschäftsführer von Lyoness Serbien.



Im Zuge der Kooperation genießen alle Besitzer der Cashback Card in allen Aqualab-Plus-Filialen exklusive Preisvorteile: Bei jedem Labortest erhalten sie 3% Cashback und 2,5 Shopping Points.



Zwtl.: Über Aqualab Plus



Aqualab Plus verfügt über mehr als 20 diagnostische Laboratorien in ganz Serbien und bietet neben biochemischen, mikrobiologischen, genetischen und histopathologischen Laboruntersuchungen auch Tests für metabolische, onkologische, immunologische und andere seltene Erkrankungen an. Darüber hinaus können in den Aqualab-Plus-Zentren auch komplementär-medizinische Analysen durchgeführt werden, um die Besucher etwa auf Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten zu testen. Aufgrund ihrer angenehmen Atmosphäre, ihres qualifizierten Personals und ihres hochmodernen Equipments genießen die Laboratorien von Aqualab Plus einen exzellenten internationalen Ruf. Mehr auf [www.aqualab.rs] (http://www.aqualab.rs).



Zwtl.: Über Lyoness



Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Tätigkeit auf mehrere Geschäftsbereiche auf. Eine Zielgruppe von Lyoness sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Cashback Card und beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions werden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die eine eigene Shopping Community aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 7 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 75.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf [www.lyoness.com] (http://www.lyoness.com).



