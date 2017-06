Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Martin Schulz hat eine Verantwortung für die Verluste seiner Partei bei den vergangenen beiden Landtagswahlen abgelehnt und trotz deutlich zurückgegangener Umfragewerte seinen Anspruch auf das Amt des Bundeskanzlers betont. "Der Kampf um das Amt des Bundeskanzlers, der hat gerade erst begonnen", hob Schulz im RBB hervor.

"Wenn ich Nordrhein-Westfalen regiert hätte, müsste ich mir die Frage stellen, was hast du falsch gemacht - hab ich aber nicht", sagte er in dem Radio-Interview. "Und insofern ist die Wahlauseinandersetzung in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein nicht eine Abstimmung (über) Angela Merkel und Martin Schulz gewesen, sondern über die dortigen Amtsinhaber." Landtagswahlen seien Landtagswahlen, und die SPD habe in den beiden Ländern verloren, weil die Leute mit den dortigen Landesregierungen nicht zufrieden gewesen seien.

Der SPD-Vorsitzende vermied eine konkrete Antwort auf die Frage, welche Koalitionen er gegebenenfalls eingehen wolle. Dies sei "eine Frage, die man nach der Wahl entscheidet", sagte Schulz, der allerdings heftige Kritik an der Linkspartei nach deren jüngstem Parteitag übte. Bei manchem, was dort vorgetragen worden sei, könne er "nicht erkennen, wo eine Politik noch Spuren von Vernunft hat".

