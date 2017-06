Berlin (ots) - Zum IFA Innovations Media Briefing (IMB) in Berlin, am 11. + 12. Juli, haben sich bereits jetzt über 20 Aussteller angemeldet, um erste Neuheiten zur IFA 2017 zu präsentieren. Medienvertretern ermöglicht das IMB eine qualitativ hochwertige Vorberichterstattung und eine optimale Vorbereitung der IFA-Planung.



Wer also schon heute wissen möchte, mit welchen Produktneuheiten und Line-Ups sich die Industrie vorbereitet, für denjenigen ist das IFA Innovations Media Briefing ein Muss: In 20-minütigen Präsentationen stellen namhafte IFA-Aussteller neueste Ideen, Produkte und Innovationen vor. Parallel gibt es die Möglichkeit, Interviews zu führen und in persönlichen Gesprächen die Berichterstattung vorzubereiten.



Zum IMB 2017 haben sich bereits folgende IFA-Aussteller vormerken lassen: AEG, AVM, Beurer, Bosch, Carrera, Cuciniale, Groupe SEB, Grundig, Hisense, Jura, Kärcher, LG, Loewe, Miele, Mozaiq, Panasonic, Philips, ReSound, Samsung, Siemens, Sony, TechniSat, TP Link, TP Vision/ Philips Lighting und wmf.



Erstklassig begleitet wird das IFA Innovations Media Briefing auch in diesem Jahr durch die gfu-Veranstaltungen - gfu Insight & Trends und gfu Media Night.



Sie sind Journalist und möchten dabei sein? Schreiben Sie bitte eine Mail an: presse@imb-ifa.de



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Nicole von der Ropp Messe Berlin GmbH



Telefon +49 30 30 38 22 17



vonderRopp@messe-berlin.de